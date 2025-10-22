- Дата публикации
В Ровно медсестра до смерти обожгла младенца: как ее накажут
Медсестра, из-за чьей халатности погиб 2-месячный младенец, предстанет перед судом.
В Ровно медсестре, служебная халатность которой привела к смерти младенца, сообщили о подозрении.
Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре и региональном управлении Нацполиции.
Трагедия произошла в декабре 2022 года. Тогда в одной из детских больниц Ровенской области проводили операцию 2-месячной девочке.
Во время хирургической операции младенец лежал на животе. Медсестра принесла в операционную электрическую грелку. Однако не проконтролировала ее температуру. Как следствие, младенец получил термический ожог 45% поверхности тела. Больше всего пострадали лицо, живот, грудь и ноги. От полученных повреждений 2-месячная девочка скончалась.
«42-летняя медицинская сестра, которая входила в операционную бригаду, небрежно выполнила свои обязанности, допустив использование несертифицированного и неучтенного обогревательного прибора, что привело к смертельным ожогам ребенка», — отметили в полиции.
Правоохранители сообщили медсестре о подозрении. Ей уже избрана мера пресечения. В соответствии с санкцией статьи женщине может грозить до 3 лет лишения свободы.
Напомним, что в декабре 2022 года в Ровно от ожогового шока в больнице скончался двухмесячный ребенок.
«2-месячная Полинка вместе с мамой пошли на плановую операцию в Ровенскую областную детскую больницу (отделение нейрохирургии). Во время операции младенца положили на столик с подогревом и сожгли кожу. 45% обожженного тела… Ребенок сгорел», — отмечала местная журналистка Оксана Кравец.