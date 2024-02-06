В Ровно многодетный отец уговаривал ТЦК мобилизовать его

Многодетный 37-летний отец из Ровно уговаривал Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) мобилизовать его.

Об этом сообщили в Ровенской областной государственной администрации.

Вместе с женой они воспитывают четверых несовершеннолетних детей: сыну — 15 лет, дочери — 14 лет и дочерям-близнецам — по 5 лет. До полномасштабного вторжения Валерий работал на международных перевозках.

Он рассказал, что его не хотели мобилизовывать, потому что он многодетный отец. Но как раз и из-за детей, говорит мужчина, хотел пойти в Вооруженные силы Украины, чтобы иметь возможность защитить родных.

Многодетный отец Валерий/Фото: Ровенская областная государственная администрация

“Моему сыну в то время было 13 лет. И я не хочу передавать сыну в наследство эту войну. Я не хочу, чтобы через несколько лет он был вынужден брать в руки оружие, чтобы воевать за свободу родного государства. Мы должны раз и навсегда поставить эту орду на место", — рассказал Валерий.

В марте 2022 года мужчина вместе с побратимами впервые стоял на плацу 23 инженерно-позиционного полка Командования Сил поддержки ВСУ. Далее он прошел учебу и в апреле произошла первая ротация на Восток.

Мужчину наградили/Фото: Ровенская областная государственная администрация

“О том, что я в ВСУ знала только моя семья и несколько человек. Мы эту информацию держали в секрете. Делали это для того, чтобы моя мама, живущая на Волыни, не знала и не волновалась лишний раз. Ведь у меня еще старший брат, который служит в Нацгвардии. Когда я ездил на длинные ротации и был без связи, мама знала, что я на рейсе за границей. Но недавно кто-то из детей проболтался", — рассказал Валерий.

За мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, старшого сержанта Валерия наградили президентским отличием "За оборону Украины".

Напомним, в Чернигове хотели мобилизовать мужчину с переломом ключицы: суд его наказал за уклонение.

Читайте также: