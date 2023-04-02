В Ровно мужчина 5 лет "закрывал портал от демонов": сколько ему удалось заработать

22-летний житель Ровно стал жертвой мошенника, который в течение 5 лет злоупотреблял его доверием и зарабатывал на этом деньги. Аферист убедил потерпевшего, что имеет связь с загробным миром и может "закрывать портал от демонов".

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Как установили полицейские, давний знакомый жителя города Ровно запугивал его демонами из потустороннего мира, для убедительности указывая на определенные явления или предметы, якобы причастные к "темным силам". В результате мошенник получил постоянный преступный заработок.

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"Только за последний год он завладел денежными средствами потерпевшего в сумме 117 тысяч гривен, которые тот перечислил на банковскую карту", — сообщили в полиции.

В конце концов, молодой человек рассказал обо всем юристу общежития, в котором проживает. Она позвонила в полицию.

По факту завладения чужим имуществом, совершенном путем обмана, дознаватели Ровенского РУП начали досудебное расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Полицейские устанавливают все обстоятельства совершенного криминального проступка.

Напомним, ранее 20-летнему парню, который в Черкасской области поджег мужчину, снял это на видео и выложил его в Интернет, объявили о подозрении. Ему грозит до семи лет заключения.

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