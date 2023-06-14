В Ровно мужчина кричал "Слава России" и прославлял оккупантов: как все закончилось

В Ровно задержали коллаборанта, который во время общения с соседями начал выкрикивать "Слава России" и прославлял оккупантов, убивающих украинцев. Он также поддерживал кровавую войну, начатую диктатором Путиным. Его разоблачили и задержали.

Об этом сообщили в СБУ в Ровенской области.

Подозреваемый является уроженцем Донецкой области, он долго проживает в Ровно. В апреле 2023 г. он во время общения с соседями начал выкрикивать "Слава России" и откровенно прославлял российских оккупантов и поддерживал войну России против Украины.

Суд признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 111-1 УК Украины "Публичное отрицание осуществления вооруженной агрессии против Украины, призывы к сотрудничеству с врагом, непризнание распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины". Коллаборанта лишили права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком в десять лет.

С начала 2023 года в Ровенской области разоблачили 8 коллаборантов, которые поддерживали действия кремлевского режима.

Напомним, во Львовской области к 5 годам лишения свободы приговорили женщину, которая прославляла российских окупантов и диктатора Путина. Также она обзывала украинцев "фашистами" и желала им смерти.

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