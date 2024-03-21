В Ровно мужчина получил повестку и придумал, как избежать мобилизации: наказал ли его суд

На суде мужчина убеждал, чтобы многие члены его семьи больны и он за ними ухаживает.

В Ровно мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК для отправки на военную службу. Таким образом он избежал мобилизации, однако суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда Ровенской области.

По данным суда, житель Ровно в сентябре 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к службе в армии. Он получил повестку и должен был прийти в ТЦК для отправки в воинскую часть, однако мужчина уклонился от призыва. Таким образом ему удалось избежать мобилизации, однако об этом инциденте сообщили в правоохранительные органы.

На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что якобы ВВК не приняла во внимание его жалобы на состояние здоровья. Он добавил, что ухаживает за отцом с 3-й группой инвалидности и за тестем, который якобы тоже болеет. Также уклонист убеждал, что его жена больна и беременна.

Суд заслушал материалы дела и признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Также он должен заплатить более 3 тыс. грн за привлечение эксперта.

Приговор суда

Напомним, на Закарпатье мужчина придумал нестандартную причину отказа от мобилизации.

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