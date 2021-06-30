В Ровно мужчина продал копам кокаина на более 100 тысяч гривен

В Ровно мужчина продал копам кокаина на более 100 тысяч гривен

Продавца наркотиков задержали и поместили под круглосуточный домашний арест.

В пятницу, 25 июня, 37-летний житель Ровно сбыл полицейским 40 грамм кокаина, ориентировочная стоимость которого — более 100 тысяч гривен. Это была оперативная закупка правоохранителей, о которой продавец наркотиков и не догадывался.

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Как рассказали во вторник, 29 июня, в Ровенской областной прокуратуре, мужчину задержали по факту незаконного хранения и сбыта кокаина в особо крупных размерах.

По данным предварительного расследования задержан более года занимался продажей наркотиков. Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Продавцу наркотиков грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, во Львове будут судить граждан Турции, которые привезли в Украину более 1 тонны героина.

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