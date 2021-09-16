В Ровно мужчина совершил ДТП и полностью разделся, убегая от полиции: в его авто был пистолет

В Ровно мужчина совершил ДТП и полностью разделся, убегая от полиции: в его авто был пистолет

Мужчину задержали и сообщили о подозрении.

В Ровно 32-летний мужчина в среду, 15 сентября, устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Во время задержания нарушитель неадекватно вел себя и полностью разделся.

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Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

Известно, что 32-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat B7 врезался в Renault Kangoo, за рулем которого находился 33-летний мужчина. Водитель Renault получил многочисленные травмы, а нарушитель пытался скрыться с места аварии, однако его догнали. Во время задержания 32-летний мужчина вел себя неадекватно: он разбросал вещи, кричал и полностью разделся.

Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, однако медики установили, что по внешним признакам мужчина находится под действием наркотиков.

Также в автомобиле правоохранители увидели пистолет и устройство для употребления наркотиков. Однако жена нарушителя не позволила патрульным осмотреть авто, а потому следователи изъяли транспортное средство.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Также известно, что перед ДТП нарушитель совершил еще и домашнее насилие.

Напомним, в Тернополе сбили насмерть 28-летнюю девушку.

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