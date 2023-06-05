В Ровно мужчина в военной форме ворвался в храм и угрожал верующим: как все закончилось

В Ровно 42-летний уроженец Луганской области в военной форме в воскресенье, 4 июня, ворвался в храм. Он агрессивно вел себя и угрожал, из-за чего верующие вызвали полицию.

Об этом сообщает патрульная полиция Ровенской области.

Инцидент произошел на улице Басовкутской. Там в храм пытался ворваться неадекватный человек, одетый в военную форму. Он ругался и угрожал верующим, а потому те вызвали полицию.

Подозреваемый на месте инцидента вел себя вызывающе и отказывался называть свои данные. Также он ругался и обижал патрульных.

"Мужчина был одет в военную форму, поэтому патрульные для идентификации лица мужчины обратились в Ровенский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 42-летний уроженец Луганской области, не имеющий никакого отношения к военным. Также он был в состоянии алкогольного опьянения – 1,82 промилле.

Патрульные составили административные материалы — протокол по статье 173 (Мелкое хулиганство) и по ч. 2 ст. 178 (Появление в общественных местах в нетрезвом состоянии) КУоАП.

Напомним, в Ровно наказали водителя маршрутки за оскорбление матери погибшего воина.

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