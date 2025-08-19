В Ровно мужчина во время застолья до смерти избил знакомого (фото)

Мужчина убил своего знакомого / © Поліція Рівненської області

В Ровно правоохранители задержали 27-летнего уроженца Ивано-Франковской области, которого подозревают в смертельном избиении мужчины. Трагический инцидент произошел 18 августа на улице Даниила Галицкого.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области в Facebook

Около пяти утра в полицию обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в квартире ее соседа она обнаружила бездыханное тело 57-летнего знакомого. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и уголовный розыск.

По предварительным данным, накануне вечером в доме 60-летнего ривненчанина собралась компания из шести человек. Во время застолья между 27-летним гостем и 57-летним мужчиной возникла ссора. Словесный конфликт быстро перерос в драку. Младший участник схватки начал наносить старшему многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался еще до приезда медиков.

После совершенного нападавший покинул место преступления, бросив окровавленную обувь у подъезда дома. Однако убежать ему не удалось. Менее чем через час оперативники разыскали мужчину вблизи одного из автовокзалов города.

Проверка показала, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения — «Драгер» зафиксировал 0,72 промилле. Выяснилось также, что он уже имел судимости за имущественные преступления.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

