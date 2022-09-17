В Ровно мужчина застрелил собаку: момент попал на камеры

В Ровно мужчина застрелил собаку, произошло это в светлое время суток.

Момент преступления зафиксировала камера наблюдения и видео начало распространяться по соцсетям.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

В полицию поступило сообщение 31-летней жительницы Ровно, что неизвестный выстрелил из неизвестного предмета в ее собаку.

На место происшествия выехали патрульные полицейские: они отобрали заявление и вызвали ветеринара. Впрочем, четырехлапого спасти не удалось.

Следователи Ровенского РУП по факту жестокого обращения с животным начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 299 УК Украины.

Напомним, в Одессе сняли случай жестокого обращения с животным. Пожилая женщина избивала своего пса бойцовой породы поводком по морде.

В Украине с 8 августа 2021 года вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.

Несли собаку на плечах к польской границе, чтобы спасти животное от войны!

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