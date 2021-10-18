В Ровно на автовокзале произошла массовая драка: злоумышленники пытались украсть маршрутку с пассажирами

На месте происшествия работали правоохранители.
В Ровно на вокзале в воскресенье, 17 октября, произошла массовая драка. Ее участники, чтобы убежать от полиции, пытались украсть маршрутку с пассажирами в салоне.
Об этом сообщает rivnepost.rv.ua со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Ровенской области Оксану Юрченко.
В полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него на автовокзале украли куртку, в которой были деньги и мобильный телефон. Когда полиция прибыла на место происшествия, то там уже была массовая драка, в которой участвовали восемь мужчин.
Во время задержания одного из участников драки к правоохранителю подбежал 23-летний брат-двойник хулигана и напал на патрульного.
"Вместе с тем несколько нетрезвых мужчин попытались сесть в маршрутку "Ровно-Корец". Пассажиры были против. Пока водитель маршрутки продавал билеты, один из пьяных мужчин сел за руль и попытался уехать с вокзала. Его остановили. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу", — сообщила Оксана Юрченко.
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Напомним, в Днепровском районе Киева группа неизвестных обстреляла маршрутный автобус. В результате происшествия водитель автомобиля получил ранения.