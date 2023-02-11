В Ровно на свой день рождения погиб 14-летний парень: подробности трагедии и фото

Парня спасатели искали почти три часа.

В Ровно в субботу, 11 февраля, провалился под лед и погиб 14-летний парень. Подросток сегодня праздновал свой день рождения.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Инцидент произошел 11 февраля в 18.45 на микрорайоне Юбилейный. Там трое парней провалились под лед на местном водоеме. Двух из них сразу удалось спасти. Их госпитализировали.

Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

Еще одиного подростока спасатели искали более трех часов. Его нашли мертвым в водоеме.

В полиции отмечают, что у погибшего сегодня был день рождения. Парень отмечал 14 лет. Правоохранители устанавливают причины трагедии.

Напомним, в городе Скалат Тернопольской области под лед провалился 18-летний парень. Его друг бросился в воду и пытался спасти, однако едва не погиб.

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