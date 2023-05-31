В Ровно на улице женщина разделась и станцевала перед студентами: ее сняли на видео

В Ровно возле местного автотранспортного колледжа женщина разделась перед студентами и станцевала. Ее сняли на видео.

Об этом пишет телеграмм-канал "Ровно 1283". Видео можно просмотреть здесь.

Местные жители в среду, 31 мая, опубликовали видео, где утверждают, что неизвестная женщина разгуливала возле помещения автотранспортного колледжа в Ровно. Она прогулялась возле студентов, а потом станцевала и разделась.

Молодые люди никак не среагировали на поведение женщины и только снимали все это на камеру.

В патрульной полиции Ровенской области в комментарии местному изданию "Ривне. Медиа" сообщили, что они получали вызов о женщине, обнажающейся посреди улицы. Однако когда копы прибыли на место происшествия, то ее уже не было.

"На момент приезда патрульных женщины уже на месте не было, обследовав прилегающие территории — ее не нашли", — сообщила представитель патрульной полиции Иванна Лойко.

Напомним, в России жена оккупанта занялась сексом с другим "ради своего мужа".

Читайте также: