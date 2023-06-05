В Ровно наказали водителя маршрутки за оскорбление матери погибшего воина. Теперь он больше не вправе работать в сфере перевозок.

О такой степени наказания для мужчины сообщил городской глава Александр Третьяк в Telegram.

"Такая ситуация не просто возмущает, водитель обязательно должен понести за это наказание. Он уже уволен с работы, он не имеет права больше работать в сфере перевозок. Водитель должен извиниться перед матерью погибшего, а также пойти на кладбище и извиниться перед сыном. Перевозчика обязали передать гуманитарную помощь на фронт и завезти ее туда лично. Ибо вижу, что для кого война стала далеко!" — написал Третьяк.

Что случилось

В Ровно водитель маршрутки отказал матери погибшего Героя в льготном проезде и нагрубил ей. Об этом сообщила сама мать Героя Людмила Марчук на странице Facebook. Как говорится в ее сообщении, инцидент произошел 2 июня после обеда.

“Меня как мать погибшего бойца. Если бы он просто сказал: "Я вам сочувствую, но извините, у меня все льготные места заняты", этого поста не было бы. Если бы не услышала себе в спину: "Развелось вас здесь..." Это нас, сокрушенные вдовы и нелестные матери, развелось? Слышите, люди? Разводятся колорадские жуки, неуважаемые. И это еще война не кончилась", — написала она.

Женщина добавила, что в этой ситуации никто из пассажиров не отреагировал осуждающе.

Известно, что сын Людмилы Марчук – Богдан Гордейчук – погиб 4 января 2023 года, когда он с собратьями возвращался из операции на Харьковщине. Их автомобиль наехал на мину.

Напомним, в Киеве перевозчик, на маршруте которого отказали участнику боевых действий в льготном проезде, оштрафован на 17 тыс грн.

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