В Ровно нашли мертвым переселенца из Мариуполя, которого искали 4 месяца: подробности трагедии

Мужчина был проездом в Ровно.

В Ровно нашли мертвым переселенца из Мариуполя, который загадочно исчез еще 27 декабря 2022 года. Мужчина совершил самоубийство.

Об этом пишет полиция Ровенской области.

Тело неизвестного мужчины обнаружил местный житель на улице Энергетиков в Ровно. Родственники опознали 66-летнего пропавшего без вести уроженца Мариуполя.

При осмотре признаков насильственной смерти на теле покойного не было. Мужчина совершил самоубийство.

66-летний житель Мариуполя загадочно пропал 27 декабря 2022 года. Он приехал в Ровно из Днепра и должен добраться до Тернополя, где временно жил. Однако с тех пор связь с мужчиной исчезла.

Напомним, в Киевской области мужчина выпал с 9 этажа. Очевидцы говорят, что перед смертью он кричал, что Россия победила.

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