В Ровно нашли повешенной 45-летнюю маму двоих детей

Мертвую женщину обнаружила ее дочь.

В четверг, 3 июня, в Ровно дочь нашла в квартире повешенную маму. Сообщение от дочери погибшей медики получили в 17:59.

"По указанному адресу прибыла бригада Ровенской подстанции экстренной медицинской помощи. Медики осмотрели женщину (ориентировочно 45 лет). Признаков жизни не обнаружено. Бригада скорой констатировала смерть", — сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи

В покойной женщины осталось двое детей и муж.

Детали происшествия устанавливают правоохранители.

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