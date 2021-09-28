В Ровно незнакомец внезапно напал на 20-летнюю девушку посреди улицы и ударил ножом в живот: фото

Злоумышленник не украл у потерпевшей никаких вещей.
В понедельник, 27 сентября, около 21:00 на улице Волынской Дивизии в Ровно неизвестный внезапно напал на 20-летнюю девушку и ударил ее ножом в живот. В то же время он не ограбил потерпевшую.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.
"20-летняя жительница, которая имеет проблемы со слухом и речью, возвращалась домой, как по дороге ее неожиданно ударил ножом в живот неизвестен. Об этом девушка сразу написала своему товарищу — сурдопереводчику. Никаких вещей и средств пострадавшей не похищено", — рассказали правоохранители.
Девушку госпитализировали в хирургическое отделение больницы, где медики диагностировали у нее непроникающее ранение брюшной полости.
После ее обращения в полицию с заявлением о совершении преступления, следователи начнут досудебное расследование по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).
Сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника и просят общественность помочь им в этом.
"Если кому-то известна какая-либо информация, или кто-то был свидетелем события, просьба сообщить по спецлинии 102", — отметили в полиции.
Напомним, 31 августа в Ровно двое братьев-близнецов подстерегли и напали с ножом на женщину. Один из них нанес ей несколько ножевых ранений в спину. После этого злоумышленники скрылись, а пострадавшую госпитализировали. В полиции говорят, что парни смотрели запрещены фильмы, где присутствует жестокость, и хотели что-то похожее испытать сами.