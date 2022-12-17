В Ровно охранник устроил резню в подземке: есть жертвы

В Ровно охранник подземного перехода в микрорайоне Северный во время конфликта ранил ножом троих мужчин, один из них скончался.

Об этом сообщили в Нацполиции области.

"Компания трех парней шла подземным переходом. Между ними и охранником подземки возник конфликт, во время которого 52-летний мужчина нанес смертельный удар в грудь 22-летнему парню. Остальных двух ранил в руку и спину. Сразу после совершенного он вызвал "скорую", полицейских и ждал на месте происшествия", — уточнили в полиции.

Охранник сейчас задержан, он находится в изоляторе временного содержания. В полиции добавили, что решают вопрос об извещении ему о подозрении в совершении умышленного убийства. Санкция статьи предусматривает от семи до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина получил 17 лет тюрьмы за убийство 22-летнего сына своей бывшей сожительницы.

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