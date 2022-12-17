В Ровно от ожогового шока в больнице умер двухмесячный ребенок: медиков обвиняют в халатности

14 декабря 2022 года на спецлинию "102" в Ровно поступило сообщение от медиков областной детской больницы о смерти двухмесячной девочки, которая имела врожденный порок развития и умерла после операции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

По результатам проведенной первоочередной проверки и собранной информации, полицейские выяснили, что мама с дочерью поступили в больницу 12 декабря. Младенцу провели плановое оперативное вмешательство, после которого ребенок скончался.

Согласно врачебному свидетельству смерть двухмесячного ребенка наступила вследствие ожогового шока, термического ожога 45% тела I-III степени, полученного в результате контакта с обогревательным прибором в медучреждении.

Следователи Ровенского РУП устанавливают все обстоятельства смерти младенца в рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Местная журналистка Оксана Кравец в сообщении в Facebook убеждена, что девочка умерла от халатности ровенских врачей.

"2-месячная Полинка вместе с мамой пошли на плановую операцию в Ровенскую областную детскую больницу (отделение нейрохирургии). Во время операции младенца положили на столик с подогревом и сожгли кожу. 45% обожженного тела... Ребенок сгорел", — написала она в эмоциональное сообщение.

"Страшно, когда в квартире стоит пустая детская коляска, а рядом гроб. Сил родителям пережить это все, а еще сил доказать виновную врачей. Они — убийцы! Медучреждения могут выигрывать десятки грантов, получать тонны гуманитарной помощи, оборудование, разрисовывать стены и рассказывать о свои достижения, но при этом в ваших стенах умирают здоровые дети... Прокуратура уже приступила к уголовному расследованию ч. 2 ст. 140", — добавила она.

Позже Ровенская областная детская больница на своей странице в социальной сети высказала свою позицию по сложившейся ситуации.

"Двухмесячный ребенок поступил в Ровенскую областную детскую больницу со сложным врожденным пороком нервной системы. Ребенку было проведено оперативное вмешательство по ургентным показаниям. К сожалению, на следующий день ребенок умер. Выражаем соболезнования семье. Просим всех других, воздержаться от комментариев к официальным выводам экспертизы, относительно окончательных причин смерти пациентки", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на Киевщине из-за халатности врачей беременная женщина месяц прожила с мертвым ребенком в утробе. Женщина с синдромом ДЦП отважилась на второго ребенка и сама едва не скончалась. Местные медики не заметили проблем в развитии плода. На пятом месяце беременности пришлось уже спасать самую роженицу.

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