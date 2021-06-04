В Ровно открывают центр вакцинации от коронавируса: когда и где можно получить прививку

Прививки смогут получить жители области, которые записались на очередь вакцинации у семейного врача или через приложение "Дия".
В Ровно разворачивают центр вакцинации населения против COVID-19. Он заработает уже на выходных, 5-6 июня.
Как сообщили в Ровенской ОГА, работать он будет в актовом зале Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука (г. Ровно, ул. 16 Июля, 36, с 9:00 до 21:00 ч.).
Прививки будут проводить медики мобильных бригад.
"Вакцинация — это пока единственный механизм в борьбе с пандемией. А развертывания центра позволит иммунизировать большее количество людей, что будет способствовать стабилизации распространению COVID-19", — отметил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.
В центре вакцинации будут проводить прививки жителям области, которые записались на очередь у семейного врача или через приложение "Дия".
Сегодня медики уже начали сообщать и приглашать пациентив на прививку.
Людям, которые изъявили желание вакцинироваться, в ближайшее время необходимо ожидать телефонный звонок от медиков и появиться на вакцинацию в предложенный день. Для того чтобы вакцинироваться, с собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон (в случае подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дия").
Иммунизировать будут китайской вакциною CoronaVac, что одобренная Всемирной организацией здравоохранения. Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок.
Отметим, что на Ровенщине от коронавируса на сегодня уже вакцинировано около 33 тысяч человек.
Напомним, кроме Киева, Львова и Одессы, которые уже на прошлой неделе развернули центры массовой вакцинации, получить прививку можно будет также в Тернополе и Полтаве.