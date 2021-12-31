В Ровно перед Новым годом вспыхнул троллейбус с пассажирами: фото

В Ровно перед Новым годом вспыхнул троллейбус с пассажирами: фото

Пострадавших из-за пожара нет.

В Ровно 31 декабря в 19.54 вспыхнул троллейбус с пассажирами. Пожар был ликвидирован спасателями.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ровенской области.

Возгорание произошло на ул. Соборная в троллейбусе №10. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, ликвидировавшие пожар.

ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

"Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что возгорание произошло под аркой переднего колеса. Возгорание быстро ликвидировали. Среди пассажиров жертв и пострадавших нет", — сообщили в ГСЧС.

Причины возгорания устанавливаются.

ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

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