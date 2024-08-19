В Ровно под колесами легковушки погиб 8-летний ребенок: детали трагедии (фото)

В Ровно произошло смертельное ДТП – под колесами автомобиля погиб 8-летний ребенок.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

31-летний житель водитель автомобиля ВАЗ-2104 допустил наезд на восьмилетнюю девочку, внезапно выбежавшую на проезжую часть из-за припаркованного буса.

От полученных травм девочка погибла: медики констатировали смерть ребенка.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Водитель легковушки трезв, впрочем, он будет проходить соответствующий осмотр.

Напомним, что в Черновицкой области пьяный священник на КАМАЗе устроил ДТП и пытался завладеть оружием полиции.

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