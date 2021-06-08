В Ровно погиб 18-летний студент-сирота, сорвавшись с третьего этажа общежития: фото

Юноша от полученных травм скончался на месте.

В Ровно погиб 18-летний студент-сирота, который выпал с третьего этажа общежития на улице Соборной.

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Как рассказали в полиции Ровенской области, около часа ночи правоохранители получили сообщение от медиков скорой, что они констатировали смерть парня, который выпал из окна общежития.

Как предварительно установила полиция, 18-летний житель общежития перелез с окна своей комнаты на дымовой трубу, зацепивлся за металлические поручни, встроенные в него. Однако поручень оторвался и парень упал на бетонно-асфальтовое покрытие с высоты приблизительно третьего этажа. От полученных травм студент погиб на месте происшествия.

Его тело отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство с отметкой "несчастный случай"). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Известно, что погибший приезжий и, по предварительной информации, родителей у него нет.

Напомним, в Краматорске Донецкой области женщина на шестом этаже пыталась перелезть с одного балкона на другой, но сорвалась. От полученных травм пострадавшая скончалась.

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