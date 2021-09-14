В Ровно полиция и кинологи ищут взрывчатку на автовокзале: пассажиров и работников эвакуировали

Правоохранители проверяют информацию о заминировании.
Сегодня, 14 сентября, в 12:24 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Киевской в Ровно заминирован автовокзал.
Как информирует пресс-служба полиции Ровенской области, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции обследуют помещения вокзала и прилегающей территории и ищут взрывчатку.
Работников автовокзала и пассажиров эвакуировали.
Также правоохранители пытаются установить личность человека, который сообщила о заминировании.
Напомним, в Киеве неизвестный сообщил о заминировании здания Киевского института бизнеса и технологий. Студентов и преподавателей эвакуировали.