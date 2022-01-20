В Ровно полиция ворвалась в подпольный бордель во время предоставления интимных услуг: видео

В Ровно полиция ворвалась в подпольный бордель во время предоставления интимных услуг: видео

Публичный дом был замаскирован под официальный массажный салон — клиенты расплачивались с проститутками через кассовые аппараты.

В Ровно правоохранители провели санкционированный обыск в одном из заведений сети массажных салонов, в котором оказывали клиентам интимные услуги. Во время неожиданного визита полицейских одна из работниц салона оказывала услуги клиенту.

Об этом сообщает местное издание "Ровно онлайн", опубликовав видео обысак.

В салоне правоохранители застали шестерых девушек, одна из них пришла на смену именно во время обыска. Также в помещении находился один клиент, обмотанный только полотенцем, которому как раз оказывали услуги.

Среди разнообразных средств для сексуальных утех в комнатах обнаружили массажные масла, лубриканты, "ролевые" костюмы, в частности форму полицейского, много одноразового нижнего белья, одноразовые гигиенические наборы.

Клиенты расплачивались с проститутками через кассовые аппараты, оплачивая услуги массажа, здесь был даже терминал для оплаты картой. Судя по чекам, стоимость услуг составляла от 1700 до 11 000 гривен и больше, учитывая дополнительные услуги.

Организаторам этого учреждения для предоставления интимных услуг грозит наказание по ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) грозит наказание от 4 до 7 лет лишения свободы. Работниц, оказывавших интимные услуги, могут оштрафовать на 170 гривен за занятие проституцией.

Напомним, ранее в Хмельницком правоохранители разоблачили работу массажного салона, в котором подпольно предоставлялись интимные услуги.

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