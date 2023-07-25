В Ровно полностью голый мужчина убегал от полиции: разбил билборд и забежал в ресторан по овощи

В Ровно утром 25 июля полиция задержала полностью голого мужчину, который бросался на авто, разбил билборд и забежал в ресторан.

Об этом пишет rivne.media.

Инцидент произошел на улице Кавказской. Там заметили полностью голого мужчину, который неадекватно вел себя. На видео видно, как он голышом убегает от полиции посреди улицы. Также мужчина забежал в местный ресторан, где просил подать ему овощи. После этого он выбежал.

В Ровно бегал голый мужчина

В пресс-службе полиции Ровенской области инцидент подтвердили. Там отметили, что к ним обратились очевидцы и сообщили, что обнаженный мужчина бросается на автомобиле. Сначала на место происшествия прибыли патрульные, вызвавшие следственно-оперативную группу.

"Выяснилось, что это 41-летний житель Ровно, который по неустановленным причинам начал вести себя неадекватно. Гражданин разбил билборд и бросался на транспорт. Мужчина был доставлен в специализированное медучреждение", — рассказала представитель полиции Юлия Дудник.

Напомним, в Кривом Роге под роддомом новоиспеченный отец устроил "голый" перформанс.

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