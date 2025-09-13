В Ровно произошел взрыв во время тревоги: что известно

Взрыв. / © Associated Press

В субботу днем, 13 сентября, в Ровно произошел взрыв. В некоторых районах Ровенской области с 15:10 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные медиа.

"В Ровно слышен взрыв", - об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

Пока информации от местных властей нет.

Воздушные силы в 15:17 предупреждали о вражеском БПЛА на севере Ровенщины. У Дрона был курс на запад. Отметим, что мониторы информируют о том, что россияне проводят разведку области.

Напомним, сегодня днем Киев и ряд областей охватила воздушная тревога. Причина – угроза враждебных БПЛА. В частности, в столице, Днепре и Житомирской области.