В Ровно произошел взрыв во время тревоги: что известно
В Ровенской области раздаются сирены из-за угрозы российских беспилотников.
В субботу днем, 13 сентября, в Ровно произошел взрыв. В некоторых районах Ровенской области с 15:10 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные медиа.
"В Ровно слышен взрыв", - об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".
Пока информации от местных властей нет.
Воздушные силы в 15:17 предупреждали о вражеском БПЛА на севере Ровенщины. У Дрона был курс на запад. Отметим, что мониторы информируют о том, что россияне проводят разведку области.
Напомним, сегодня днем Киев и ряд областей охватила воздушная тревога. Причина – угроза враждебных БПЛА. В частности, в столице, Днепре и Житомирской области.