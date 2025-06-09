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- Украина
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В Ровно произошли мощные взрывы: что известно о новой атаке (обновлено)
Ночью россияне массированно атаковали Ровенскую область ракетами и дронами.
Утром 9 июня во время масштабной воздушной тревоги в Ровно снова произошли мощные взрывы. Сработали силы ПВО.
Об этом сообщили местные власти, медиа и ПС.
“В Ровно слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты “Общественного”, - говорится в сообщении.
Впоследствии начальник Ровенской ОВА Александр Коваль уточнил, что с утра во время тревоги в регионе работали силы ПВО.
"Утром враг снова атаковал Ровенскую область. Последствий для гражданской инфраструктуры нет", — проинформировал он.
Заметим, что военные предупреждали ракеты в направлении Ровенской области. Мониторинговые каналы писали о пусках двух "Кинжалов". По их информации, было громко в районе города Дубно.
Как сообщалось, около 09:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Военные заявили о запуске ракет курсом в Ровенскую область.
Напомним, этой ночью россияне совершили мощную атаку на Ровенщину. Под ударом был город Дубно в Ровенской области. Враг применил крылатые ракеты, ракеты «Кинжал» и беспилотники.