В Ровно протестуют новую вакцину от коронавируса: добровольцы получат более 9 тысяч гривен

Добровольцев начали набирать с начала октября.
В Ровно будут тестировать новую вакцину от коронавируса производителя, которую планирует поставлять ее в США. Название препарата пока не разглашают, но для испытания ищут добровольцев.
Об этом сообщает "Ровно Медиа".
Как сообщил главный врач ЦПМСД "Центральный" Олег Шрам, в городе ищут желающих для участия в клинических исследованиях новой вакцины. За это они получат плату — 8 тысяч гривен, плюс 1300 гривен транспортных расходов.
Заведение, где тестировать вакцину, уже получило соответствующий сертификат и лицензию, утвержденную Минздравом, кроме того, уже сформирована команда из шести человек, которая будет этим заниматься.
Добровольцев начали набирать с начала октября. Записались уже около 100 человек, но нужна тысяча добровольцев.
Среди основных условий для участия в исследовании следующие:
- участники не быть вакцинированными,
- не имеют употреблять иммунодепрессанты;
- не болеть на COVID-19 в последние полгода.
Отмечается, что возрастных ограничений для участия в исследовании нет, но дети и беременные женщины не могут принимать в нем участие.
Добровольцы подписывают информированное согласие на клинические исследования. При этом части добровольцев будут вводить плацебо (ложные лекарства). За каждым пациентом в течение года будет следить медик. Добровольцы будут проходить бесплатное комплексное обследование, а также иметь право на бесплатное ПЦР-тестирования. Согласно договору, также застрахуют жизни и здоровья каждого пациента.
Заведение, где будут проводиться прививки новой вакциной, получит от 100 до 200 тысяч гривен от фирмы-заказчика на приобретение медицинского оборудования.
ЦПМСД "Центральный" — стал первым медицинским учреждением Украины, который принимает участие в этом проекте. Предварительно также изъявили такое желание медицинские учреждения Харькова, Киева, Львова и Луцка.
Напомним, что американская компания Johnson & Johnson обратилась в Управление продовольствия и медикаментов (FDA) с просьбой разрешить проводить ревакцинацию.