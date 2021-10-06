В Ровно протестуют новую вакцину от коронавируса: добровольцы получат более 9 тысяч гривен

В Ровно протестуют новую вакцину от коронавируса: добровольцы получат более 9 тысяч гривен

Добровольцев начали набирать с начала октября.

В Ровно будут тестировать новую вакцину от коронавируса производителя, которую планирует поставлять ее в США. Название препарата пока не разглашают, но для испытания ищут добровольцев.

Также читайте Деньги за вакцинацию от COVID-19: в Литве пенсионерам за прививки будут выплачивать по 100 евро

Об этом сообщает "Ровно Медиа".

Как сообщил главный врач ЦПМСД "Центральный" Олег Шрам, в городе ищут желающих для участия в клинических исследованиях новой вакцины. За это они получат плату — 8 тысяч гривен, плюс 1300 гривен транспортных расходов.

Заведение, где тестировать вакцину, уже получило соответствующий сертификат и лицензию, утвержденную Минздравом, кроме того, уже сформирована команда из шести человек, которая будет этим заниматься.

Добровольцев начали набирать с начала октября. Записались уже около 100 человек, но нужна тысяча добровольцев.

Среди основных условий для участия в исследовании следующие:

участники не быть вакцинированными,

не имеют употреблять иммунодепрессанты;

не болеть на COVID-19 в последние полгода.

Отмечается, что возрастных ограничений для участия в исследовании нет, но дети и беременные женщины не могут принимать в нем участие.

Добровольцы подписывают информированное согласие на клинические исследования. При этом части добровольцев будут вводить плацебо (ложные лекарства). За каждым пациентом в течение года будет следить медик. Добровольцы будут проходить бесплатное комплексное обследование, а также иметь право на бесплатное ПЦР-тестирования. Согласно договору, также застрахуют жизни и здоровья каждого пациента.

Заведение, где будут проводиться прививки новой вакциной, получит от 100 до 200 тысяч гривен от фирмы-заказчика на приобретение медицинского оборудования.

ЦПМСД "Центральный" — стал первым медицинским учреждением Украины, который принимает участие в этом проекте. Предварительно также изъявили такое желание медицинские учреждения Харькова, Киева, Львова и Луцка.

Напомним, что американская компания Johnson & Johnson обратилась в Управление продовольствия и медикаментов (FDA) с просьбой разрешить проводить ревакцинацию.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку