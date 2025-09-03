- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 466
- Время на прочтение
- 1 мин
В Ровно раздались взрывы
Над Ровным в ночь на 3 сентября было громко — в небе работают силы противовоздушной обороны, сбивающие вражеские воздушные цели.
В городе Ровно местные жители сообщают о серии взрывов.
По официальным данным из телеграмм-канала городского головы Александра Третьяка, в небе работают силы ПВО, отражающие атаку.
Мониторинговые каналы информируют о движении дронов в западном направлении страны. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях к отбою тревоги и соблюдать правила безопасности.
