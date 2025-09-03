ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
466
Время на прочтение
1 мин

В Ровно раздались взрывы

Над Ровным в ночь на 3 сентября было громко — в небе работают силы противовоздушной обороны, сбивающие вражеские воздушные цели.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В городе Ровно местные жители сообщают о серии взрывов.

По официальным данным из телеграмм-канала городского головы Александра Третьяка, в небе работают силы ПВО, отражающие атаку.

Мониторинговые каналы информируют о движении дронов в западном направлении страны. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях к отбою тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какова угроза .

Дата публикации
Количество просмотров
466
