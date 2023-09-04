В Ровно разразился скандал из-за надписей о "рабах" в День Независимости: нарушитель объяснил свои действия (фото)

Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

В Ровно задержан мужчина, который 24 августа сломал электронные табло в городе и разместил там надписи: "С Днем Независимости, рабы". Таким образом он якобы протестовал "из-за уровня жизни".

Об этом сообщили в полиции Ровенщины и Ровенской областной прокуратуре.

По данным следствия, 32-летний мужчина 24 августа около 12:00 сменил надписи на электронном табло на местном автовокзале. Через несколько часов похожая ситуация произошла еще на одном табло на улице Драгоманова в Ровно. Это очень возмутило жителей города и они обратились в полицию.

Провокационная надпись в Ровно. Фото: соцсети

Правоохранители разыскали подозреваемого. Это – 32-летний мужчина, ранее обслуживавший электронные табло обменников.

Житель Ровно заявил, что якобы не поддерживает Россию, однако, таким образом, протестовал против "уровня жизни в Украине".

В прокуратуре сообщили, что жителю Ровно инкриминируют ч. 1, ч. 2 ст. 361 УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 3 000 до 7 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в Ровно задержан коллаборант, который во время общения с соседями начал выкрикивать "Слава России" и прославлял оккупантов, которые убивают украинцев.

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