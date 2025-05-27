В Ровно родился мальчик, зачатие которого произошло после гибели отца-военного

Мальчика назвали Юрием — в честь отца / © pixabay.com

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В перинатальном центре Ровно родился мальчик, зачатие которого произошло после гибели отца-военного.

Об этом сообщили в Faceboook Ровенского перинатального центра.

Это первый в центре репродукции случай рождения ребенка с помощью оплодотворения после смерти мужчины замороженной спермой.

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«Приблизительно два года назад Наталья обратилась к нам с тем, что не может забеременеть. Ей пришлось пройти несколько оперативных вмешательств, таких как лапароскопическое разъединение и гистероскопическое удаление полипов. Для дальнейшего лечения она была направлена в центр планирования семьи», — отметил врач акушер-гинеколог Виктор Лесик.

Жена погибшего военного Наталья Гордейчук рассказала, что они с мужем Юрием пытались забеременеть больше года.

«Борялись, сдавали анализы, делали все, что было в наших силах. Он сдал биологический материал (сперму — Ред.) и нам сказали приехать через три дня снова. В марте мы приехали, а потом он уехал на Донбасс. В мае мне позвонили и сообщили, что его нет. Я не верила, что он погиб до последнего, пока не увидела», — вспоминает жена погибшего героя.

После гибели мужа Наталья решилась подарить жизнь их общему сыну, чтобы сохранить частицу Юрия рядом с собой.

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«Это непростая история и непростой клинический случай для врачей. Желание Юрия иметь ребенка было слишком сильным. Тогда мы предложили заморозить его биологический материал. На этапе, когда мы ожидали протокола ЭКО и проводили обследование, мы получили печальное известие. Это не остановило Наталью, потому что она дала обещание своему мужу, что у него будет ребенок. На самом деле, герои не умирают», — говорит врач акушерка-гинеколог Ирина Царук.

Наталья родила ребенка 20 мая 2025 года, через год после гибели мужчины. Мальчика назвали Юрием в честь папы-героя.

Ранее сообщалось, что в Тернополе вдова бойца родила двойню в день рождения мужчины. Кроме мужчины, на фронте она потеряла старшего сына.