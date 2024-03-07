В Ровно родители оставили одного дома 6-летнего ребенка: чем закончилась история

По словам матери, с ребенком должна быть старшая сестра, но она оставила его на время самого.
В Ровно 6-летний мальчик, который долгое время был дома, испугался и позвонил в полицию.
Об этом сообщает патрульная полиция Ровенской области.
"Вчера, около 17 часов, на линию 102 в Ровно позвонил по телефону 6-летний мальчик. Он сообщил, что долгое время сам дома, ему страшно, а его родители на работе до сих пор не вернулись. Их номер телефона он не помнил. ТОРовцы установили адрес проживания ребенка и сразу отправились туда", — говорится в сообщении.
Отмечается, что почти одновременно с патрульным экипажем приехала и мать мальчика. По ее словам, с ребенком должна быть старшая сестра, но она оставила его на время самого.
"Поэтому испуганный Назарчик позвонил по телефону на 102, поскольку в школе им неоднократно рассказывали в каких ситуациях нужно обращаться в полицию. К счастью, эта история со счастливым финалом", — рассказали правоохранители.
О событии патрульные сообщили работники ювенальной превенции.
Напомним, в Киеве разыскали пропавшего мальчика, который поздно вечером сам гулял по улицам города.
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