Вражеский дрон упал на крышу авто / © скрин с видео

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В Ровно российский дрон упал на автомобили, припаркованные возле многоэтажного жилого дома. К счастью, боевая часть БПЛА не сдетонировала.

Местные публикуют момент падения вражеского беспилотника в Сети.

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На записи виден ряд автомобилей возле многоквартирного дома. Внезапно вражеский беспилотник падает на крышу одного из авто, а затем ударяется о соседнюю машину.

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Дата публикации 14:34, 17.11.26 Количество просмотров 9 «Шахед» упал на авто в Ровно

По предварительной информации, взрыва не последовало. Боевая часть российского дрона не сработала.

Впоследствии сообщили, что взрывотехники произвели контролируемый подрыв боеприпаса.

Дата публикации 14:34, 17.11.26 Количество просмотров 3 Русский дрон летит в Ровно

Напомним, что с самого утра 17 ноября российская армия атакует Украину. В частности, большое количество беспилотников летело на запад. В ряде регионов раздавались взрывы.

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