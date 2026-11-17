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- Украина
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В Ровно российский дрон упал на автомобиле возле жилого дома (видео)
«Шахед» упал на крышу авто во дворе многоэтажки в Ровно. Показали видео с камеры.
В Ровно российский дрон упал на автомобили, припаркованные возле многоэтажного жилого дома. К счастью, боевая часть БПЛА не сдетонировала.
Местные публикуют момент падения вражеского беспилотника в Сети.
На записи виден ряд автомобилей возле многоквартирного дома. Внезапно вражеский беспилотник падает на крышу одного из авто, а затем ударяется о соседнюю машину.
По предварительной информации, взрыва не последовало. Боевая часть российского дрона не сработала.
Впоследствии сообщили, что взрывотехники произвели контролируемый подрыв боеприпаса.
Напомним, что с самого утра 17 ноября российская армия атакует Украину. В частности, большое количество беспилотников летело на запад. В ряде регионов раздавались взрывы.