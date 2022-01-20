В Ровно школьник забрызгал продавщицу магазина из баллончика и сбежал (видео)

Подросток вошел в магазин и распылил баллончик в лицо девушки.

В Ровно два подростка зашли в магазин по продаже мобильных телефонов и аксессуаров к ним и распылили газовый баллончик в лицо продавщице.

Об этом сообщает "Ровно вечернее".

Отмечается, что конфликт между подростками и продавщицей произошел вчера, 19 января, в магазине "Мобилочка" на улице Гагарина. После словесной перепалки подростки покинули торговую точку, а потом один из них вернулся, забрызгал лицо продавщице из газового баллончика и скрылся.

Потерпевшая обратилась в полицию.

"Инспекторы выяснили, что конфликт между парнями и продавщицей возник, якобы, из-за некачественно наклеенного защитного стекла на телефон днем ранее в этом торгучреждении. Продавщица осмотрела телефон и дефектов не обнаружила. Ребята ушли, а затем один из них вернулся в магазин, распилил газ в глаза продавщице и скрылся. Инспекторы взяли объяснения у потерпевшей. Они осмотрели прилегающую территорию, парня не нашли, ориентировку на разыскиваемого передали коллегам", — сообщила Оксана Юрченко, спикер патрульной полиции Ровенщины.

Напомним, что под Киевом полиция задержала злодея, распылившего газовый баллончик в сторону жильцов дома и полицейских во время вызова. Муж сначала выбивал дверь соседям, а впоследствии бросился в драку.

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