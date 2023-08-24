В Ровно собака спасла хозяев во время пожара

Собака начала биться в дверь, предупреждая хозяев о смертельной опасности.

В Ровно собака спасла хозяев во время ночного пожара.

Об этом сообщила представитель патрульной полиции Ровенской области Оксана Юрченко.

По ее словам, патрульные прибыли по вызову и обнаружили возгорание гаражного помещения с жилой зоной сверху. Здание было охвачено пламенем полностью.

"Жителей дома разбудила их собака по имени Джеки. Собака начала биться в дверь и драть ее лапами снаружи", — рассказала Юрченко.

Пес Джеки, предупредивший хозяев об опасности / Фото: Facebook/Патрульная полиция Ровно

Полицейские провели эвакуационные мероприятия по домам и квартирам поблизости. В общей сложности эвакуировали около десятка человек вместе с детьми и домашними животными. На месте происшествия работали спасатели, ликвидировавшие пламя.

По словам владельцев здания, причиной возгорания, вероятно, было короткое замыкание щита электросети.

Раньше мы писали, как собака Жужа спасла бойцов ВСУ на позиции в Бахмуте.

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