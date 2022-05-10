В Ровно столкнулись маршрутка, грузовик и две легковушки: один водитель был пьян (фото)

В Ровно 10 мая столкнулись четыре автомобиля: маршрутка, две легковушки и грузовик. Водитель последнего был в состоянии алкогольного опьянения.
Прибор "Драгер" показал 1,04 промилле, сообщили в полиции Ровенской области.
ДТП произошло около 06:20 на перекрестке улиц Князя Владимира – Романа Шухевича – Литовская.
По предварительной информации, в больницу доставили четырех потерпевших.
Напомним, самый молодой пассажир автобуса, попавший в ДТП с бензовозом и микроавтобусом в Ровенской области, сейчас борется за жизнь. Во время аварии 17-летний парень пытался спасти свою мать, однако она скончалась, а молодой человек получил 60% ожогов тела.
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