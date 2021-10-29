В Ровно строителя засыпало землей: коллеги успели его откопать

Пострадавшего доставили в больницу в бессознательном состоянии.

В Ровно на строительстве стадиона "Авангард" произошел несчастный случай. Одного из строителей при выполнении земельных работ засыпало землей.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Строитель из-за оползня оказался в яме глубиной около двух метров и был фактически похоронен под землей. К счастью, рядом были коллеги. Они не растерялись и принялись откапывать мужчину и вызвали скорую.

62-летнего мужчину госпитализировали в Ровенскую городскую больницу с многочисленными травмами и без сознания.



Полиция выясняет обстоятельства случившегося, а также решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, что в Польше землей насмерть засыпало 33-летнего украинца. Откопать потерпевшего удалось всего через 2,5 часа. Он уже был мертв.

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