В Ровно строителя засыпало землей: коллеги успели его откопать

Пострадавшего доставили в больницу в бессознательном состоянии.
В Ровно на строительстве стадиона "Авангард" произошел несчастный случай. Одного из строителей при выполнении земельных работ засыпало землей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
Строитель из-за оползня оказался в яме глубиной около двух метров и был фактически похоронен под землей. К счастью, рядом были коллеги. Они не растерялись и принялись откапывать мужчину и вызвали скорую.
62-летнего мужчину госпитализировали в Ровенскую городскую больницу с многочисленными травмами и без сознания.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося, а также решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Напомним, что в Польше землей насмерть засыпало 33-летнего украинца. Откопать потерпевшего удалось всего через 2,5 часа. Он уже был мертв.