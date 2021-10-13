В Ровно суд оправдал хирурга, обвиняемого в смерти 5-летнего мальчика

В Ровно суд оправдал хирурга, обвиняемого в смерти 5-летнего мальчика

В прокуратуре врача-хирурга обвиняют в ненадлежащем исполнении им своих профессиональных обязанностей.

В Ровно суд оправдал хирурга, которого обвиняли в смерти 5-летнего мальчика. Это решение прокуратура обжалует в апелляционном судьи.

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Об этом сообщили в пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, в ноябре 2015 года хирург областной детской больницы вовремя не осмотрел и не назначил необходимой диагностики больному 5-летнему мальчику. Поэтому ребенок, который находился на стационарном лечении, умер. У покойного диагностировали развитие эндотоксического шока и острую сердечную недостаточность.

В прокуратуре врача-хирурга обвиняют в ненадлежащем исполнении им своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть малолетнего пациента (ч. 2 ст. 140 УК Украины). В сентябре суд оправдал медика. Поэтому областная прокуратура подала апелляционную жалобу в Ровенский апелляционный суд. Прокуроры требуют отменить приговор суда первой инстанции и наказать медика.

Напомним, жительницу Черкасской области, которая повлекла смерть своей новорожденной дочери, освободили от отбывания наказания.

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