В Ровно суд три года не может наказать водителя, который насмерть сбил девушку и искалечил парня

В Ровно суд три года не может наказать водителя, который насмерть сбил девушку и искалечил парня

Пьяный предприниматель на микроавтобусе сбил двух подростков еще в 2018 году. Девушка погибла, а парень еще восстанавливается после аварии. Однако виновник до сих пор не наказан.

В Ровно водителя , в состоянии алкогольного опьянения сбившего двух 16-летних подростков, уже четвертый год не могут наказать.

Об этом говорится в материале Обозреватель.

Как все произошло

2 ноября 2018 года, тихой улицей Ровно, где движение транспорта не интенсивно, одноклассники Диана Петрук и Владислав Тарар возвращались домой от репетитора. Вдруг на них наехал 39-летний житель Василий Самчук на микроавтобусе. Диана погибла, а ее одноклассник Владислав два месяца пролежал в коме и до сих пор полностью не восстановился от травм.

Водитель после ДТП пытался скрыться и во время побега наехал на Влада во второй раз. Он был настолько пьян, что после задержания сразу уснул в полицейском авто. Содержание алкоголя в крови Самчука превышало норму почти в 14 раз (2,75 промилле).

"Рівне 1"

Хочет быть в СИЗО, а не на "зоне"

Фигуранту дела грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Пока он продолжает оставаться в следственном изоляторе (СИЗО). Судебное разбирательство длится уже более трех лет.

Отец погибшей Дмитрий Петрук считает, что водитель делает все возможное, чтобы не попасть в колонию, ведь его устраивает СИЗО.

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"Туда к несу и жена приезжает, продукты привозит. Отдельная комната, телевизор. Ему там хорошо — сидит себе спокойно, никто не трогает. А рассмотрение дела затягивают — ему нет конца", — отмечает Петрук.

Судебная волокита

По словам отца погибшей девушки, адвокаты водителя шантажировали родителей, что если они не возьмут деньги, "будут ходить в суд пять лет".

"Сначала мы не верили, но уже ходим четвертый год", — говорит Дмитрий.

Он подчеркивает, что для Самчука должно быть справедливое наказание: "Моего ребенка мы уже не вернем, второй ребенок сильно пострадал. Теперь главное — справедливое решение суда".

Отец Владислава, Александр Тарар, рассказал, что три защитника Василия Самчука "заваливают суд ходатайствами", чтобы затянуть дело.

"Было, например, что требовали доставить в суд моего сына, который тогда находился на лечении за границей. А там Влада просто спасали", — говорит отец парня.

По его словам, ни от водителя, ни от его жены, потерпевшие не услышали никаких предложений о помощи.

Разрушенные мечты и продолжительная реабилитация

Владислав Тарар до трагического ДТП занимался кикбоксингом и даже завоевал золотую медаль на Чемпионате Украины по К1.

Однако пьяный водитель разрушил мечты юного спортсмена, а от травм, полученных в результате аварии, парень до сих пор не оправился. По словам отца, у Влада был поврежден ствол головного мозга. Парень получил травмы головного мозга, переломы черепа, поврежденный таз, тяжелые ушибы легких и т.д.

"Два месяца сын был в коме. Из нейрохирургии мы забирали его в вегетативном состоянии. Привезли в Бремен (Германия), заплатили за месяц лечения в реабилитационном центре колоссальные для нас деньги — примерно миллион триста тысяч — их собирали тысячи человек. Немецкие врачи сказали, что Влад не получил в Украине даже одного процента необходимого для него лечения. Сын держался из-за того, что его организм был тренирован", — рассказал Александр.

Фото из открытых источников

Дальше парень полгода лечился в Кракове. У него уже восстановилась память: Влад вспомнил одноклассников, свой номер телефона. Он уже начал есть самостоятельно, а не из трубки.

"Но спазмированные руки скручены внутрь", — добавляет отец и выражает надежду, что через несколько лет его сын все же сможет полностью восстановиться.

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