ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
486
Время на прочтение
1 мин

В Ровно сын облил отца бензином и поджег его: мужчина умер на месте

В городе Ровно мужчина пришел к своим родителям и потребовал деньги. Между ними началась ссора, закончившаяся смертью отца.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Семейная ссора обернулась т

Семейная ссора обернулась т / © Поліція Рівненської області

В Ровно задержан 36-летний мужчина, который поджег родного отца. Пожилой мужчина скончался от полученных травм.

Об этом сообщили в полиции.

«Мужчина требовал у матери деньги, из-за чего между ним и 74-летним отцом, также находившимся дома, возникла ссора. Во время спора сын облил отца бензином и поджег. Мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

На место немедленно прибыли спасатели. Они эвакуировали 35 жителей дома и потушили пожар в квартире.

Злоумышленник был задержан в порядке ст.208 УПК Украины. По этому факту следователи проводят досудебное расследование.

Напомним, в Тернопольской области женщина сожгла любовницу своего мужа.

Дата публикации
Количество просмотров
486
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie