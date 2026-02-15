- Дата публикации
В Ровно сын облил отца бензином и поджег его: мужчина умер на месте
В городе Ровно мужчина пришел к своим родителям и потребовал деньги. Между ними началась ссора, закончившаяся смертью отца.
В Ровно задержан 36-летний мужчина, который поджег родного отца. Пожилой мужчина скончался от полученных травм.
Об этом сообщили в полиции.
«Мужчина требовал у матери деньги, из-за чего между ним и 74-летним отцом, также находившимся дома, возникла ссора. Во время спора сын облил отца бензином и поджег. Мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.
На место немедленно прибыли спасатели. Они эвакуировали 35 жителей дома и потушили пожар в квартире.
Злоумышленник был задержан в порядке ст.208 УПК Украины. По этому факту следователи проводят досудебное расследование.
