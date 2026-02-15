В Ровно сын облил отца бензином и поджег его: мужчина умер на месте

Семейная ссора обернулась т / © Поліція Рівненської області

В Ровно задержан 36-летний мужчина, который поджег родного отца. Пожилой мужчина скончался от полученных травм.

Об этом сообщили в полиции.

«Мужчина требовал у матери деньги, из-за чего между ним и 74-летним отцом, также находившимся дома, возникла ссора. Во время спора сын облил отца бензином и поджег. Мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

На место немедленно прибыли спасатели. Они эвакуировали 35 жителей дома и потушили пожар в квартире.

Злоумышленник был задержан в порядке ст.208 УПК Украины. По этому факту следователи проводят досудебное расследование.

