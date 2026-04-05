В Ровно СЗЧшник едва не взорвал себя и копов гранатой во время проверки документов

В Ровном 43-летний мужчина в статусе СЗЧ, пытаясь избежать проверки, угрожал взорвать себя и окружающих

В Ровно злоумышленник военный-СЗЧшник угрожал взорвать гранату, когда его остановили для проверки документов.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

«4 апреля, около 20:30 в полицию поступило сообщение от военнослужащего Нацгвардии о том, что на улице Соборной во время проверки 43-летний житель поселка Оржев выдернул чеку гранаты и угрожает взорвать», — говорится в сообщении.

Со злоумышленником правоохранители более трех часов проводили переговоры. В конце концов полицейские задержали мужчину. Как оказалось, он находился в статусе СЗЧ (самовольное оставление части).

Один боеприпас, затянутый стяжкой, находится в реке, другой — обезврежен и изъят. Их будут направлять на экспертизу. Военного задержали.

