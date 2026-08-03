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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
205
Время на прочтение
1 мин

В Ровно трагически погиб мужчина — спешно перебегал перед поездом

Мужчина, по словам машиниста, не реагировал на сигналы. Медики пытались спасти его, однако он скончался в больнице.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Поезд переехал мужчину

Поезд переехал мужчину / © Поліція Рівненської області

В Ровно под колеса поезда попал 62-летний мужчина. Несмотря на примененное аварийное торможение, избежать наезда не удалось.

О случае сообщили в полиции.

По словам машиниста, неизвестный не реагировал на громкий звуковой сигнал и на перроне пытался бежать перед поездом, однако упал.

«62-летнего мужчину медики госпитализировали в больницу, где через два часа от полученных травм он скончался», — говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта следователь начал досудебное расследование по ч.3 ст.279 УК Украины.

Напомним, под Ровным поезд на переезде раздавил маршрутку с людьми — четверо погибших.

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Дата публикации
Количество просмотров
205
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