В Ровно трагически погиб мужчина — спешно перебегал перед поездом

Поезд переехал мужчину / © Поліція Рівненської області

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В Ровно под колеса поезда попал 62-летний мужчина. Несмотря на примененное аварийное торможение, избежать наезда не удалось.

О случае сообщили в полиции.

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По словам машиниста, неизвестный не реагировал на громкий звуковой сигнал и на перроне пытался бежать перед поездом, однако упал.

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«62-летнего мужчину медики госпитализировали в больницу, где через два часа от полученных травм он скончался», — говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта следователь начал досудебное расследование по ч.3 ст.279 УК Украины.

Напомним, под Ровным поезд на переезде раздавил маршрутку с людьми — четверо погибших.

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