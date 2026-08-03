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- Украина
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В Ровно трагически погиб мужчина — спешно перебегал перед поездом
Мужчина, по словам машиниста, не реагировал на сигналы. Медики пытались спасти его, однако он скончался в больнице.
В Ровно под колеса поезда попал 62-летний мужчина. Несмотря на примененное аварийное торможение, избежать наезда не удалось.
О случае сообщили в полиции.
По словам машиниста, неизвестный не реагировал на громкий звуковой сигнал и на перроне пытался бежать перед поездом, однако упал.
«62-летнего мужчину медики госпитализировали в больницу, где через два часа от полученных травм он скончался», — говорится в сообщении.
По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта следователь начал досудебное расследование по ч.3 ст.279 УК Украины.
Напомним, под Ровным поезд на переезде раздавил маршрутку с людьми — четверо погибших.