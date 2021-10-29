В Ровно турагентство продавало клиентам фальшивые ПЦР-тесты

За совершенное продавцам фиктивных тестов грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В Ровно разоблачили турагентство, которое предлагало клиентам, планировавшим выехать за границу, приобрести поддельные тесты на коронавирус. Справки выдавались без обследования пациента и отбора материалов для исследования. Поэтому инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования.

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Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры.

Правоохранители провели обыск в офисе турфирмы и дома фигурантов. Полицейские изъяли компьютеры, копии документов и уже оформленные будущими датами справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов.

Продавцам фиктивных тестов грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Харькове турагентство и лаборатория создали бизнес по изготовлению фальшивых ПЦР-тестов.

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