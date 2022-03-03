В Ровно у двух нетрезвых женщин-водителей конфисковали автомобили на нужды армии

В Ровно у двух нетрезвых женщин-водителей конфисковали автомобили на нужды армии

27-летняя водительница находилась с признаками наркотического опьянения, а у 31-летней водительницы были признаки алкогольного опьянения.

В Ровно 2 марта патрульные конфисковали две машины у женщин-водителей, управлявших авто в состоянии опьянения.

Об этом сообщает патрульная полиция Ровенской области.

В Ровно на улице Здолбуновской патрульной остановили Volkswagen. 27-летняя водительница находилась с признаками наркотического опьянения. В присутствии двух свидетелей женщина отказалась от прохождения, учитывая определение состояния опьянения. Инспекторы составили на водитель протокол по ст. "повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Второй случай произошел сегодня на улице Степана Бандеры. Правоохранители обнаружили у 31-летней водительницы авто Mazda признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра состояния опьянения женщина отказалась. Полицейские составили протокол по ст. "Управление в состоянии опьянения".

Патрульные изъяли транспортные средства для нужд обороны.

В полиции напомнили, что за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения автомобиль сразу же изымают на нужды ВСУ и ТРО.

Ранее сообщалось, что в Ровно впервые конфисковали автомобиль пьяного водителя на нужды ВСУ.