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В Ровно у двух нетрезвых женщин-водителей конфисковали автомобили на нужды армии

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В Ровно у двух нетрезвых женщин-водителей конфисковали автомобили на нужды армии

Facebook/Патрульная полиция Ровенской области

27-летняя водительница находилась с признаками наркотического опьянения, а у 31-летней водительницы были признаки алкогольного опьянения.

В Ровно 2 марта патрульные конфисковали две машины у женщин-водителей, управлявших авто в состоянии опьянения.

Об этом сообщает патрульная полиция Ровенской области.

В Ровно на улице Здолбуновской патрульной остановили Volkswagen. 27-летняя водительница находилась с признаками наркотического опьянения. В присутствии двух свидетелей женщина отказалась от прохождения, учитывая определение состояния опьянения. Инспекторы составили на водитель протокол по ст. "повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Второй случай произошел сегодня на улице Степана Бандеры. Правоохранители обнаружили у 31-летней водительницы авто Mazda признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра состояния опьянения женщина отказалась. Полицейские составили протокол по ст. "Управление в состоянии опьянения".

Патрульные изъяли транспортные средства для нужд обороны.

В полиции напомнили, что за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения автомобиль сразу же изымают на нужды ВСУ и ТРО.

Ранее сообщалось, что в Ровно впервые конфисковали автомобиль пьяного водителя на нужды ВСУ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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