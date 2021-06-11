В Ровно у маршрутки на ходу отпало колесо и влетело в встречный автомобиль: видео

Как все было — зафиксировал авторегистратор.

В Ровно в маршрутки во время движения отпало колесо. Как говорится в сюжете выпуска ТСН.Ранок, дальше оно неконтролируемо вылетело на встречку и там взяло на таран легковушку.

А бус с пассажирами в этот момент остановился посреди дороги. Как все было — зафиксировал авторегистратор. Пострадавших в этом ДТП нет. Водитель поврежденной машины согласился мирно разойтись с маршрутчиком без вмешательства полиции.

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