В Ровно уклонисты становятся студентами: мэр "наехал" на руководителей учебных заведений

Мэр Ровно напомнил руководителям учебных заведений об ответственности при содействии уклонения от мобилизации.

В Ровно уклонисты от мобилизации становятся студентами дневной формы обучения.

Об этом рассказал мэр Ровно Александр Третьяк на совещании с руководителями учебных заведений города и представителями военкоматов.

Третьяк признал, что сейчас учебные заведения Ровно имеют проблему с абуриентами. Поэтому есть случаи, когда мужчины используют дневную форму обучения как вариант уклонения от мобилизации. По словам мэра, особенно активно это происходит после получения повесток.

"Поэтому вместе с заместителем военного комиссара отметили руководителям учебных заведений о том, какая ответственность есть за содействие уклонения от мобилизации. Мы открыты к сотрудничеству с учебными заведениями и будем всячески содействовать, чтобы сохранить нашего абитуриента именно в Ровно. А также уверены, что учебные заведения покажут сознательную позицию и будут максимально поддерживать процесс мобилизации", – отметил Третяк.

Напомним, что на Закарпатье задержали "дельца", который вез четырех уклонистов в Румынию. За это они пообещали злоумышленнику 3-3,5 тыс. евро с человека. А вчера уклониста из Харькова вместе с женой и младенцем, пытавшимся бежать в Словакию, поймали на окраине Ужгорода.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили схему вывоза мужчин за границу. Под видом дальнобойщиков сбежали более 450 уклонистов.

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