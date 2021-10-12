В Ровно украли медную трубу, которая поставляла кислород в операционную

В Ровно украли медную трубу, которая поставляла кислород в операционную

Полиция разыскивает злоумышленника.

Злоумышленники украли медную трубу, которая поставляла кислород в хирургическое отделение Ровенской областной клинической больницы.

Об этом сообщили в полиции.

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О краже сообщили работники областной больницы.

Как выяснили полицейские, неизвестный проник в подсобное помещение, кусачками перерезал и похитил два метра трубы.

В полиции открыли производство по факту кражи. Злоумышленника ищут. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Жмеринке Винницкой области подростки украли трубу, по которой в больницу поступал кислород больным, находившимся на ИВЛ.

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