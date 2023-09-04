В Ровно в больнице скончался 10-летний мальчик — новые подробности трагедии

Мальчик получил травму головы и лица, когда попытался поднять штангу старшего брата. После введенного врачами укола его состояние резко ухудшилось и вскоре он впал в кому.

В Ровно в больнице погиб 10-летний Богдан Скиданчук. Родители мальчика убеждают, что врачи не оказали ему необходимую помощь.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

В преддверии трагедии

10-летний Богдан Скиданчук вместе с младшим братом находились у бабушки. Там в гараже старшие братья обустроили спортзал со станком со штангой.

Богдан решил попытаться поднять штангу, но не рассчитал сил, упал на бетонный пол и ударился головой. А сверху на лицо еще свалилась сама штанга. Из носа пошла кровь, но Богдан был в сознании.

Богдана сразу доставили в Центральную городскую больницу.

Что происходило в больнице

По словам крестного мальчика, в больнице, в приемном отделении, ребенка осмотрели, сделали КТ, врач зашил рассеченную губу.

Нейрохирург просмотрел результаты КТ и сказал, что есть перелом черепа, но незначительный, в таких случаях операцию не производят, кости срастаются сами. А вот лицом нужно будет заниматься, поскольку обнаружили переломы лицевых костей и носа.

Ребенка перевели в челюстно-лицевой отделение.

"Пока родители Рома и Таня ездили за вещами, я сидела с Богданом. Он то спал, то просыпался. Разговаривал со мной. Тогда я обратила внимание, что левая рука у него не слушается. Когда пришла мама, то попросили его поднять левую руку, но он сказал, что она не слушается его», – вспоминает крестная юноша Елена.

Там Богдану снова сделали КТ. Врачи несколько раз проверяли чувствительность руки. Но заключили, что разницы между первым КТ и вторым нет. Однако забрали ребенка уже в отделение нейрохирургии, добавив, что на всякий случай назначат противоотечные препараты.

Маме остаться с Богданом не разрешили. В течение ночи ребенку было плохо: парень звал маму, его рвало. Уже утром маме позволили принять направление в больницу и остаться с Богданом.

"Мальчик жаловался на головную боль. Медсестра сказала дать "Нурофен". Через некоторое время он снова пожаловался на головную боль, на посту в отделении снова посоветовали дать "Нурофен". Но все время он был в сознании, разговаривал, сам просился в туалет. Вечером, когда брат привез суп, даже шутил", – говорит крестная.

Вечером ребенку снова стало плохо. Медсестры спросили, есть ли димедрол, поскольку ампул не оказалось, они сказали, что уколят свое лекарство.

Что произошло после укола

"Все препараты в шприцы набирают в манипуляционной. Как рассказывала мне мама Богдана, медсестра пришла уже с наполненным шприцем и ввела что-то в вену. А через несколько минут Богдан начал кричать, так ему было больно. Медсестры собрались снова что-то уколоть. Мама была против, слишком много лекарств 10-летнему ребенку, но они укололи, что именно – не сказали, только ответили: "То, что врач назначил". После этого Богдан стал нервным, медсестры держали его за руки и говорили, что он должен уснуть. сжал кулак неработающей руки, разорвал перчатку у одной из медсестер", – рассказывает крестная.

Вскоре ребенок затих, но мама обратила внимание, что дыхание стало другим, а на шее и лице появились красные пятна. Однако медики снова уверяли, что все нормально, положили его на бок, чтобы "язык не запал", и ушли.

Мама не отходила от Богдана ни на шаг. В палате выключили свет, она склонилась над сыном и прислушивалась к тому, как он дышит. Вдруг мальчик глубоко вздохнул и затих, стал синеть, а язык был очень отечен.

Богдана отвезли в реанимационную палату прямо здесь в отделении.

Богдана подсоединили к аппарату ИВЛ и снова повезли на КТ.

Свидетели отмечают, что родителям Богдана никто из персонала не давал мобильный номер врача. Тогда отец парня сам нашел номер хирурга Сергея Подлесного, который после звонка вместе с заведующим отделением нейрохирургии Николаем Тимощуком приехал в больницу. Было около 4 часов утра.

"Накануне, примерно за 12 часов до этого, мы встретили Подлесного и спросили его, как состояние Богдана. Он сказал, что хоть и не является его врачом, но трое хирургов интересовались им, приходили к нему в палату. Он считает, что у Богдана все хорошо, угрозы жизни нет, надо только дождаться четверга, сделать МРТ, а потом он спокойно поедет делать пластику лица, почему они МРТ сразу не сделали – непонятно… Когда он приехал, мы спросили, что вы нас успокаивали, что все хорошо. На что врачи заявили, что такое бывает, отек может быстро развиться. Когда мы сказали, что ребенку что-то укололи, они начали кричать, мол, чего вы прицепились к этому уколу, у вас ребенок умирает, надо его спасать", – рассказывает крестный мальчик. .

Тогда родители дали согласие на трепанацию черепа, Богдана ранним утром в среду, 9 августа, забрали на операцию.

Операция

Родные сидели в коридоре и ждали, когда к ним кто-нибудь выйдет. Однако никто из врачей так и не подошел и ничего не объяснил. Когда мама зашла в отделение, то ей сообщили, что состояние сына очень тяжелое, никаких прогнозов не дают.

А в четверг 10 августа врач-реаниматолог Андрей Гирак сказал Татьяне, что мозг сына мертв. И предложил дать согласие на забор органов.

Семья пыталась договориться о том, чтобы перевезти Богдана в Киев в Охматдет, но он оказался слишком тяжелым.

На следующий день реаниматолог снова пришел уговаривать маму согласиться на забор органов.

"Таня позвонила по телефону в слезах. Говорила, что врач ей рассказывал, что раньше здесь лежал 4-летний ребенок и его мама-медсестра дала свое согласие на забор органов. Добавил, что мозг Богдана мертв, и он уже вчера мог отключить его от аппарата. Татьяна ответила ему, что никто не имеет права без нее это делать», – говорит крестный мальчик.

11 августа, около 17 часов Богдан умер. Перед этим дважды у него падало давление, врачи возвращали его к жизни, но в третий раз уже не спасли.

Крестная мать рассказывает, что после того, как ребенок впал в кому, врач избегал их. Да и другие врачи пытались идти через другой выход из отделения, чтобы не сталкиваться с родными умирающего ребенка.

Родные считают, что мальчик умер из-за укола, вызвавшего у него сильную аллергию, отек и смерть.

"Мы подали заявление в полицию. Мы хотим одного: чтобы виновные в смерти Богдана были наказаны. И больше никогда не могли повредить ни одному пациенту", — считает крестная Елена Берестова.

Напомним, ранее на Волыни от инфекционной болезни скончался двухмесячный ребенок. Младенец был непривит от коклюша.

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