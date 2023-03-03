В Ровно в детском саду нашли тело мужчины в крови: что известно

В Ровно в помещении детского сада нашли тело 61-летнего охранника без признаков жизни со следами крови.

Происшествие случилось утром 3 марта, сообщили в полиции Ровенской области.

На месте происшествия работает руководство Главного управления полиции области и Ровенского РУП, следственно-оперативная группа ГУНП и райуправления, криминалистическая лаборатория, кинологи. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

Фото: Полиция Ровенской области

Фото: Полиция Ровенской области

Фото: Полиция Ровенской области

Напомним, в Ровно диверсант пытался взорвать транспортную артерию, чтобы сорвать поставку иностранного вооружения. Злоумышленник задержан, он находится под стражей.

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